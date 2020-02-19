武漢肺炎疫情影響旅程 業者提醒旅平險理賠要點

（中央社記者劉姵呈台北19日電）武漢肺炎疫情持續升溫，民眾關心旅行平安保險保障理賠問題。業者表示，出發前受疫情影響致班機延誤皆可理賠，但要注意宣告疫區的時間點。另外，因防疫作業發生被遣返或禁止入境，則不在保障範圍內。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續升溫，蔓延至中國各省、泰國、日本、南韓、美國、新加坡、越南等國；不少已計畫要出遊，或必須出差的民眾，關心旅平險的各項理賠要點。

富邦產險表示，不論旅遊當地（含轉機地）政府或台灣是否正式公告停航，保戶若受到冠狀病毒疾病影響，導致班機延誤，在取得相關證明文件就可申請理賠。若保戶是自行決定取消行程，也可以就已投保的旅平險，向公司申請全額退費。

不過，錠嵂保經提醒，民眾必須留意宣告疫區的時間點，像是部分產險公司也規定，必須在保期前24小時或前7天，所預定前往的旅遊地區被宣布為疫區、戰區或災區，因而造成行程取消或行程縮短，才可申請理賠。

目前各家保險公司對於疫區的相關規定不同，要注意部分地區被列入第三級警告的疫情等級，有些保險公司恐不予承保。

此外，倘若旅行途中，因當地政府防疫作業，發生被遣返或禁止入（出）境，錠嵂保經指出，無論任何理由，被海關禁止入（出）境，都不在旅平險的保障範圍內，目前各家保險公司也都無相對應的理賠項目。

至於入境時因配合檢疫規定，導致後續行程有所延誤，錠嵂保經建議，民眾可留意保單條款承保範圍，是否有包含「因當地檢疫之規定而留置該地」，再附上檢疫等相關證明文件即可向保險公司作申請。

產險業者提醒，民眾出國前應參考各國旅遊警示及燈號相關資訊，如果無法避免遇上出差或旅遊行程，務必提前做好妥善的旅平險規劃。（編輯：郭無患）1090219