聯準會緊急降息美股重挫 亞股未受影響大多收紅

（中央社香港4日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會昨天緊急降息，以減緩武漢肺炎疫情對經濟的衝擊，但市場憂心聯準會對疫情感到恐慌，引發美股重挫。但亞洲各國股市今天未受美股跌勢影響，終場大多收高。

聯準會（Fed）宣布降息2碼出乎外界預料之際，世界各國央行都承諾，會盡所能減緩2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情對經濟造成的影響。武漢肺炎正持續擴散至新的國家，衝擊全球經濟活動。

美國聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee）發布聲明指出，聯準會宣布降息，並表示美國經濟基本面「依舊強勁」，但警告「武漢肺炎疫情對經濟活動構成持續發展的風險」。

聯準會在兩週後的既定政策會議登場前突然宣布降息，激勵華爾街股市昨天早盤漲勢，但隨後漲幅收斂轉而下跌，因為投資人越來越擔憂經濟前景。美股3大指數終場皆重挫近3%。

不過，亞股大多延續昨天漲勢收高。東京股市終場小漲0.1%，上海和台北股市上漲0.6%，新加坡股市上揚0.2%，雅加達股市大漲2.4%，馬尼拉、威靈頓和曼谷股市也全數收紅。

首爾股市漲幅明顯，終場大漲2.2%。韓國今天通報新增的武漢肺炎確診數稍有下降，且首爾當局正在擬訂經濟刺激方案。韓國是中國境外武漢肺炎確診數最多的國家。

但香港恆生指數收盤下跌0.2%，澳洲、越南、印度股市也收黑。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1090304