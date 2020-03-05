信驊今年展望樂觀 亞系外資上修目標價

（中央社記者吳家豪台北5日電）伺服器管理晶片廠信驊預期今年營收將成長15%，亞系外資看好受惠於伺服器與資料中心強勁需求，今明年每股盈餘的年複合成長率上看30%，升評至買進，目標價上修到1150元。

信驊股價今天開高61元，盤中攻上漲停1095元，成交量超過700張。

亞系外資今天發布研究報告指出，信驊將2020年營收預估成長率從10%上修到15%，原因在於資料中心客戶的伺服器需求穩步回升，以及遠距工作、電商等宅經濟趨勢推升中國伺服器需求，促使商用雲端服務和社群平台的數據流量大增。

目前資料中心客戶占信驊電源管理晶片出貨76%，亞系外資預估占信驊營收90%的伺服器電源管理晶片業務今年將成長15%至20%，看好長期成長將來自交換器與儲存設備的電源管理晶片，2021年還有邊緣運算伺服器題材扮演出貨成長的推手。

為反映伺服器業務強勁復甦、數據流量增加將刺激電源管理晶片出貨成長，美系外資將信驊2020年、2021年每股盈餘預估值調升11%、15%至32.82元、41.48元，投資評等從「持有」升至「買進」，目標價從831元上修到1150元。（編輯：張均懋）1090305