大立光9日線上法說 財報及疫情影響受關注

（中央社記者韓婷婷台北1日電）股王大立光4月9日將舉行線上法人說明會，除了第1季財報表現以及股利分派外，武漢肺炎對產業後續帶來的影響，預料將是外界關注焦點。

大立光2019年繳出亮眼成績單，合併營收新台幣607.45億元，年成長21.61%，合併毛利率69.05%，年增0.27個百分點，營業淨利為365.06億元，年成長23.28%，稅後盈餘282.62億元，年成長15.97%，營收、獲利均創下歷年新高，每股盈餘（EPS）210.69元，也再度刷新台股每股獲利紀錄。

今年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐全球，市場普遍下修智慧型手機的需求，不過智慧型手機鏡頭規格持續提升，除高畫素、多鏡頭、大光圈及廣角，也新增3D感測、TOF、屏幕指紋辨識、AR/VR等新應用，中高階光學鏡頭受到的衝擊預料相對較小，是否影響大立光擴產進度備受矚目。

大立光雖然受到疫情影響，客戶工廠延遲復工，以致大立光對營運轉趨保守，但前2月累計營收為77.77億元，相較去年同期仍有3成以上的成長，年增率31.88%。

大立光預期3月營收應會比2月好，但市場變化快，後續客戶訂單是否會下修還需進一步觀察，大立光3月營收固定在每個月5日公布，答案將在周日揭曉。

雖然中國大陸生產端已陸續恢復正常，但隨著歐美地區疫情快速升溫，採取封城措施的地區及國家越來越多，也讓市場關注後續經濟發展及消費力，大立光客戶群涵蓋全球前5大手機廠，後勢展望及動向一向為產業風向球。（編輯：鄭雪文）1090401