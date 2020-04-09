口罩寄海外許可達1.1萬件 申請搶快傳真也行

（中央社記者吳柏緯台北9日電）開放申請寄送口罩至海外首日，網站湧入大量申請導致系統異常，儘管系統不穩，截至目前為止，貿易局表示已核發1萬1000件許可，也提醒民眾填表傳真到貿易局也能申請，將有專人辦理。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，為了照顧在海外的台灣人，避免因為口罩不足而暴露在感染風險之中，從今天上午9時起開放民眾申請、寄送口罩至海外。經濟部說明，收件人必須是寄件人的配偶或二親等內的親屬，收件人每2個月最多可收到30片，寄件人每2個月最多也可寄送30片。

不過許多國內民眾心繫海外親人，因此在開放申請的第一時間就迫不及待上網申請，由於流量過大超出系統負荷，造成系統異常，讓不少民眾感到憂心、不知所措。

貿易局稍早表示，由於瞬間湧入大量申請，造成申請系統網站發生異常，目前正緊急處理中，將用最快速度完成，使民眾都能順利申請到口罩輸出許可證。至下午5時25分，已順利核發1萬1000件輸出許可證。

貿易局進一步說明，申請系統網站與內政部戶政查核系統及中華郵政公司的連線均正常，由於需處理大量申請案，造成速度較慢，目前正加速運作中。如果已經取得口罩輸出許可證號碼的民眾，請等到網路流量正常後，再至各地郵局寄送包裹。

除了系統卡卡之外，今天在寄送端也發生了一些插曲。貿易局官員受訪時指出，由於有部分民眾誤以為提出申請後，可寄送海外的30片口罩將會由政府配發，因此僅攜帶許可證明赴郵局或快遞公司，到了現場才發現須自備口罩，因此放棄寄送。

官員提醒，民眾必須備妥口罩與許可證，郵局或快遞公司才會受理。

在網站尚未完全修復前，貿易局表示，可以採取書面辦理，填寫後傳真到經濟部國際貿易局，會由專人辦理。（編輯：楊凱翔）1090409