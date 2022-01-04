台積電大立光勁揚 落後補漲股成台股攻堅主角

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台積電及大立光股價連日大漲，國巨等被動元件族群4日也開始轉強，落後補漲股成為台股連日創高的主要動力。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中台北4日電）台積電及大立光股價連日大漲，國巨等被動元件族群今天也開始轉強，落後補漲股成為台股連日創高的主要動力。法人預期，權值股漲勢若能進一步擴大，台股後市依然可期。

台股去年不畏外資大舉賣超新台幣4540.01億元，指數自2020年底的14732.53點，飆高至18218.84點，全年大漲3486.31點，創下史上第3大漲點，僅次於1989年大漲4505.08點及2009年3596.89點，漲幅達23.66%。

台積電股價自530元，攀升至615元，上漲85元，市值大增2.2兆元，高居台股之冠，不過，去年全年股價漲幅約16.04%，落後大盤，也落後於同業聯電的37.86%及世界先進的36.21%。

國巨及大立光去年股價更是不漲反跌，國巨股價自518元滑落至479.5元，下跌38.5元，跌幅約7.43%。大立光因高階鏡頭需求疲弱影響，股價自3195元滑落，一度跌破2000元關卡，第4季在實施庫藏股，股價止跌回升，以2465元封關，全年大跌730元，跌幅達22.84%。

台積電與大立光今年來股價扭轉疲弱走勢，大立光近2個交易日攀高至2695元，大漲230元。台積電在外資連2個交易日買超逾6萬張，推升股價勁揚41元，2天市值激增1.06兆元，突破17兆元，並貢獻指數345點。

反觀聯電及世界先進今年來股價表現相對疲弱，聯電在外資連2個交易日共賣超3萬8292張，股價自65元，滑落至63元，下跌2元，跌幅約3.07%。世界先進股價也自158元，下滑至150.5元，下跌7.5元，跌幅4.74%。

分析師王兆立表示，去年成熟製程產能嚴重供不應求，代工報價高漲，推升聯電及世界先進營收及獲利高度成長，並激勵兩公司股價強漲，漲幅皆為台積電的1倍以上水準。

王兆立指出，台積電去年通知客戶全面調漲代工價格，今年受惠漲價效益，營運成長可期，加上去年股價漲幅相對低，自然獲得市場資金青睞。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股今天與3日情況稍有不同，不再是台積電獨強局面，國巨等被動元件族群今天股價開始轉強，台股市場氣氛正向。他說，權值股漲勢若能進一步擴大，將有助拉大台股上檔空間。（編輯：趙蔚蘭）1100104