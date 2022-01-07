群創去年合併營收3501億元 創近6年新高
2022/1/7 15:06
（中央社記者潘智義台北7日電）面板廠群創光電今天公布2021年自結合併營收為新台幣3501億元，較2020年增加29.7%，為近6年新高；2021年大、中小尺寸面板出貨量年增均逾1成。
群創透過新聞稿指出，2021年全年大尺寸面板合併出貨量共計1億4838萬片，較2020全年出貨量1億3370萬片增加11%；中小尺寸方面，2021年合併出貨量共計3億3158萬片，較2020年全年出貨量2億9170萬片增加13.7%。
群創統計，2021年12月自結合併營收為265億元，較11月減少0.3%，較2020年同期減少1.8%。12月大尺寸面板合併出貨量共計1211萬片，較11月增加1.9%；12月中小尺寸面板合併出貨量共計2961萬片，較11月增加6%。
群創表示，2021年第4季自結合併營收為799億元，較2020年同期增加2.4%，與2021年第3季合併營收相比則減少14.1%。
2021年第4季大尺寸面板合併出貨量共計3602萬片，與2021年第3季出貨量3795萬片相比減少5.1%；2021年第4季中小尺寸面板合併出貨量共計8213萬片，與2021年第3季出貨量8521萬片相比減少3.6%。（編輯：楊蘭軒）1110107
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