再生能源助漲電價？龔明鑫：技術進步成本會下降

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）國發會端出2050淨零排放路徑圖後，外界關注再生能源配比大幅拉高，是否影響電價；國發會主委龔明鑫今天說明，再生能源隨著裝置容量擴充、技術進步，成本反而會下降。

根據2050淨零排放路徑圖，2050年能源配比再生能源將占60%至70%、氫氣9%至12%，火力加上碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）約占20%至27%，抽蓄水力1%。

龔明鑫今天出席「打造淨零時代競爭力」論壇，他除了闡述政府對於淨零排放路徑的規劃，也回應外界對於再生能源占比攀高，是否將導致電價上漲的疑慮。

龔明鑫直言，很多人認為再生能源價格較高，按照政府規畫路徑，未來電費會因此上升，其實「長期來講剛好相反」；以美國、歐盟能源成本來看，長期發展後，太陽光電、離岸風電成本明顯較低，這也是國際能源總署（IEA）提供的2050參考路徑圖中，風電、光電在再生能源比重最高的原因。

「太陽光電跟風電是老天爺給我們禮物，隨著技術愈好，應用也會更好」，龔明鑫表示，相較之下，化石能源因為愈用愈稀少，價格反而愈來愈貴。

除此之外，龔明鑫指出，以近期俄烏戰爭為例，地緣政治緊張造成油價狂飆，能源價格波動劇烈，但淨零轉型可以翻轉高進口能源依賴風險，到了2050年，不只再生能源成本更低，能源自主性也將大大提升，「淨零排放不只經濟面，從成本、環保面來講，都是一定要做且應該要做」。（編輯：張均懋）1110415