東元前5月營收 創同期新高

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）電機大廠東元自結5月合併營收新台幣48.06億元，創同期次高，前5月營收231.17億元，創同期新高。東元預估中國大陸解封下，部分業績影響在6月和7月可補回。

東元今天下午公布5月自結合併營收48.06億元，較4月44.34億元成長8.37%，比去年同期43.13億元增加11.43%，創歷年同期次高。

累計今年前5月東元自結合併營收231.17億元，較去年同期198.77億元成長16.3%，創歷年同期新高。

展望第2季營運，東元日前在線上法人說明會中預估，機電系統營收較去年同期成長13%至17%，智慧能源年成長率35%至39%，智慧生活年增8%至12%，第2季毛利率預估區間21%至25%。

觀察中國大陸COVID-19疫情封控影響，東元指出部分影響4月至5月上旬出貨，逐步解封下，中國大陸廠區全力滿足客戶要求，預期6月至7月業績可補回。

在馬達事業，東元表示在美國市場提供油頁岩氣產業電氣化電源控制方案，上半年取單、下半年陸續出貨，帶動變頻器產品需求；中國大陸小馬達市場仍有不確定性，其他市場相對穩健。

東元積極布局電動車業績，預估5年內電動車相關營收比重可到5%至10%，今年電動車動力系統業績可望年增2倍至3倍。（編輯：趙蔚蘭）1110609