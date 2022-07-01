北富銀友達推永續金融合作 助供應商2030年前減碳20%

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（中央社記者張璦台北1日電）北富銀今天表示，與友達光電進行全台首件永續供應鏈金融合作案，將透過永續指標連結融資產品，推動友達供應鏈夥伴達成減碳目標，藉由降低範疇3溫室氣體排放，實現關鍵供應商2030年前減碳20%目標。

台北富邦銀行指出，因應2050淨零碳排，許多全球大型企業除宣示自身淨零碳排目標，更針對其供應鏈和價值鏈的碳排作出要求。

北富銀表示，根據研究報告顯示，大部分企業超過8成以上的碳排源自於範疇3，即非屬自有或可支配控制排放源，所產生的排放；且供應鏈的碳排是企業自身營運產生的11倍，顯示供應鏈碳排為企業達成淨零目標的關鍵因素。

北富銀說，這次與友達在永續供應鏈金融的合作案，將由友達遴選合適的供應商合作並協力制定永續指標，北富銀則為這些供應商量身設計相對應的金融商品，透過永續指標連結融資產品，若供應商達成指標，便可享優惠利率，藉此激勵供應商推動更積極的永續作為。

此外，北富銀日前參與友達舉辦的「2022 CSR共榮大會」，與友達及其供應商針對ESG重要議題進行倡議與交流。北富銀執行副總經理莊慧玫在演說時，分享北富銀的綠色金融3大策略，包括鼓勵ESG高影響產業進行轉型，積極將資金運用於綠色轉型之投融資，以及進行綠色盡職調查與完整的貸後和投後管理。

莊慧玫表示，因應減碳的趨勢和標準，企業落實範疇3的盤查與減排將勢在必行，透過永續供應鏈金融，銀行將可為企業的供應鏈，帶來明確的永續指標和對應的激勵措施。

莊慧玫指出，永續供應鏈金融可以從客戶延伸至其供應商，從點拉成一條線，是北富銀拓展永續影響力的渦輪加速器之一，身為永續金融領航者，將運用多元解決方案，在支持企業客戶達成永續目標的同時，設計更務實高效的綠色授信及電子銀行系統模組，協助企業輔導上下游，一同力拚減碳轉型。（編輯：蘇志宗）1110701