台股跌逾76點連3黑 失守月線

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（中央社記者江明晏台北8日電）反映基本面下修和新台幣緩升，台股今天失守月線14624點，盤中一度跌165點後稍見收斂，終場下跌76.97點，收在14553.04點，台股日線連3黑。

台股今天震盪走低，跌破14600點和月線關卡，一度下探14464.2點，跌165.91點，盤中跌勢收斂，加權指數終場下跌76.97點，收14553.04點，跌幅0.53%，成交值新台幣1817.95億元，代表中小型股的櫃買指數收盤漲幅0.31%。

觀察類股表現，上市股中，觀光類股表現最為搶眼，上漲1.7%，電器股和化學股也上漲近1%，塑膠、油電、汽車股跌幅約1%；上櫃股中，同樣以觀光股較為強勢，大漲3.38%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電下跌3.5元，收471.5元，跌幅0.74%；鴻海跌0.49%、聯發科跌約1.5%，大立光跌0.66%。

ABF三雄漲跌互見，欣興小跌，南電翻紅漲逾3%，景碩下跌約1%。

傳產股中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海平盤附近震盪；觀光股強勢，雲品漲7.23%，八方雲集上漲逾4.5%；六角和亞洲藏壽司則分別攻上漲停。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，台股今天震盪，主要反映基本面下修，以及新台幣緩升，今天不只失守月線，台股也連3天收黑，短線反彈結構被破壞，市場保守以對。（編輯：張均懋）1111208