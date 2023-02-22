升息疑慮又起美股重挫 法人：靜待新經濟數據

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（中央社記者潘智義台北22日電）美國聯邦準備理事會（Fed）升息疑慮又起，美股21日賣壓沉重，道瓊指數大跌697點。法人認為，美國非農就業數據等新的經濟數據未公布前，投資人不宜過度揣測。

美股大跌，主因零售業前景預測黯淡，加上投資人預期美聯準會和其他國家中央銀行將繼續升息，以抑制通膨。

道瓊工業指數大跌697.1點或2.06%，以33129.59點作收；標準普爾500指數重挫81.75點或2.00%，收3997.34點；科技股那斯達克指數重摔294.97點或2.5%，收11492.30點；費城半導體指數跌99.604點或3.31%，收2906.264點。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，在美國非農就業數據未公布前，只要沒有意外，除受美股影響之外，台股理論上應不易有太大波動，台股近日先是金融股喊衝，接著金融股休息換航運股上漲，昨天近千元高價股也多有表現，在快速輪動格局下，投資人短線不宜追高，應逢回才買。

另外，俄羅斯總統蒲亭針對烏克蘭問題向西方發出核戰警告，暫停參與和美國間一項雙邊核武管控條約，宣布新的戰略系統已投入戰鬥任務，相關訊息也為市場增添變數。

產業訊息方面，永豐餘旗下RFID電子標籤大廠永道-KY擬回台上市，預計3月掛牌；先前受制晶片短缺影響，產能利用率最高僅6成，預估晶片供應問題可望在今年第3季改善，逐步拉高產能利用率。

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