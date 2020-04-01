統一發票1-2月中獎清冊 愛心捐贈發票中千萬

1、2月統一發票中獎清冊出爐，其中一張以300元購買GASH遊戲點數發票，由於消費時設定捐贈，財團法人人間文教基金會因此幸運獲得千萬善款。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）1、2月統一發票中獎清冊出爐，共開出18個特別獎（1000萬元）及14個特獎（200萬元），其中一張以300元購買GASH遊戲點數發票，由於消費時設定捐贈，財團法人人間文教基金會因此幸運獲得千萬善款。

1、2月期統一發票已在3月25日開獎，特別獎（1000萬元）獎號12620024，特獎（200萬元）獎號為39793895；中獎清冊今天公布，特別獎（1000萬元）中獎發票有18張，特獎（200萬元）開出14張，4月6日即可開始領獎，期限至7月6日。

18張特別獎中，有多達7張消費金額在50元以下，幸運「花小錢中大錢」，金額最小一張為台南市新營區民治路「大盤大」百貨商行開出的12元抽取式衛生紙發票。

此外，有2張同時開在高雄市楠梓區，分別為建楠路「多那之烘培坊」開出的20元麵包發票，以及經五路上OK便利商店開出的25元燒蕃薯發票，兩間中獎商店車距僅在10分鐘之內。

有民眾在台北市中正區新生南路一段上的「今華電子」，花20元購買一個電子零配件，就幸運中千萬；另有3張小額中獎發票，均由超商開出，包括全家新北樹林潭興店開出的35元中杯熱美式發票，統一超商彰化社頭金佳旺門市開出的35元黑松茶花綠茶發票，以及統一超商南投宏旺門市開出的50元熱焦糖瑪奇朵發票。

其中，統一超商彰化社頭金佳旺門市開出的中獎發票，得主折扣後以35元就買到2瓶茶飲，且經查電子發票已存入財政部官方的「統一發票兌獎」APP，確認中獎後，只要在APP中綁定銀行帳戶就可直接將獎金入帳，可省下千分之4印花稅。

值得一提的是，有一張英益誠科技公司開出的300元GASH遊戲點數發票，消費時設定捐贈給財團法人人間文教基金會，該張發票也在本期幸運中獎。

特獎（200萬元）方面，有2張都僅10元就中獎，分別由新北市新莊區中正路338號上的中油複合商店汽機車百貨及全家太保嘉新店開出，購買品項各為1包乖乖QQ小熊軟糖和麥香紅茶；消費金額最大一張為好市多高雄店開出的1628元發票，購買男性內衣、內褲而中獎。

14張特獎中獎發票中，各有1張為存入一卡通及手機條碼的雲端發票，得主並已綁定金融帳戶，等領獎日一到，獎金再扣稅後就會自動匯入帳戶中，分別為全聯台北北投店開出的860元衛生棉、軟糖、零食發票，以及麥當勞新店北新二店開出的204元發票。（編輯：林孟汝）1090401

1、2月統一發票中獎清冊出爐，共開出18個特別獎（1000萬元）及14個特獎（200萬元）。（中央社）

1、2月統一發票中獎清冊出爐，共開出18個特別獎（1000萬元）及14個特獎（200萬元）。（中央社）