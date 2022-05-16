台科大設計系畢展 光明燈點燈互動還可線上祈福

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（中央社記者許秩維台北16日電）台灣科技大學設計系舉行畢展，有學生為廟宇設計光明燈點燈互動作品，透過系統輸入名字，就能藉由旋轉的燈光輔助尋找顯示自己名字的光明燈，還可線上點燈祈福互動。

台科大今天發布新聞稿指出，設計系於即日起至5月20日在校內舉行畢業展，展出產品設計、商業設計、虛擬實境動畫創作等各式作品，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，學生觀察生活並透過設計來解決問題。

台科大設計系學生林宗誼、王妤文設計的「教室一隅」（Class Corner），是一套遠距教學輔助的設備，可讓學生隨時分享上課的畫面，也能即時拍攝，透過舉手、晃動、震動等動作，進行簽到、提問、回答等，增加遠距教學互動性。

王妤文表示，將這套遠距教學輔助設備帶到小學教室實測，非常受歡迎，受試的小學生使用這套設備後，遠距上課時，眼睛不用一直盯著平版，和老師或同學分享畫面和作業也變得很容易，透過能與老師和同學互動的遠距教學設備，能讓小學生自己在家上課也沒那麼寂寞。

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台科大設計系學生朱家瑤與吳子誼設計則為廟宇光明燈點燈設計可互動的作品「點光」，透過系統輸入名字，旋轉的燈光可輔助尋找顯示自己名字的光明燈，讓信眾可點燈祈福互動，因疫情不能來廟裡拜拜的人，也能透過應用程式點燈祈福，作品曾擺放在奉天宮供民眾體驗互動。

吳子誼提到，這款設計最難的部分在於保有傳統宗教文化和文化創新的平衡，像是台灣年輕人會主動去廟宇點燈的不多，多半是家人幫忙點燈，希望這個作品能讓不同年齡層的人實際體驗線上點燈，透過科技互動感受點燈儀式。（編輯：管中維）1110516