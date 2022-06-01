台中、南投6/6暫停實體課1週 彰化研擬跟進

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（中央社記者趙麗妍、蕭博陽台中1日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台中市、南投縣政府今天宣布，高中以下學校、公立幼兒園，6月6日至10日暫停實體課程，彰化縣政府研擬跟進。

國內本土疫情持續，台中市議會今天召開定期會市政總質詢，市長盧秀燕會前接受媒體聯訪，她宣布，台中市高中以下學校以及公立幼兒園，6月6日至10日暫停實體課程。

南投縣政府也宣布，高中以下學校、公立幼兒園，6月6日至10日暫停實體課程，彰化縣政府研擬跟進。

盧秀燕受訪指出，有鑑於中南部疫情仍在高峰，台中市昨天的確診人數破萬例，其中包含900多個孩子、100多名老師，確診數超過千人，此時再回到學校恐擴大群聚傳染，市府和7大家長團體討論，主張停課不停學再延長1週，自6日到10日，高中、國中、小學採取視訊遠距教學，公立幼兒園停課1週。

盧秀燕表示，現值施打疫苗的高峰，學校要施打疫苗時，可召回教師、學生回校施打疫苗，若雙薪家庭找不到人幫忙，可將孩子送到學校，學校負責照顧、進行教學，依據資料統計，上週有1萬多名家長將孩子送回學校。

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媒體問，遠距教學是否延長到暑假，盧秀燕說，去年至今年，學校行事曆受到疫情影響，但孩子的身體、校園的安全最重要，孩子們現在的疫苗防護力相對不夠，國、高中同學現在打第3劑，國小生才打第1劑，5歲以下孩子甚至無法打疫苗，學生部分必須多做考慮。

盧秀燕指出，雖然暫停實體課程，但教育局對於各種版本課程都有開發網路課程，學生在線上學習老師教導的內容外，課餘期間也可上網學習其他課程。另也提供近萬台平板可提供借用。（編輯：黃世雅）1110601