兒少異位性皮膚炎難治 健保給付生物製劑來幫忙

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（中央社記者張茗喧台北20日電）異位性皮膚炎患者有半數在兒童、青少年時期發病，由於擔心使用類固醇會長不高又變胖，不少個案不信任藥物治療，生物製劑8月起將納健保給付，有助控制病情獲得良好生活品質。

異位性皮膚炎病友協會理事長、台大皮膚科醫師朱家瑜今天表示，異位性皮膚炎是一種全身性的發炎疾病，患者的皮膚長期處於搔癢的狀況，還會反覆出現皮膚炎，尤其睡覺時奇癢難耐；據推估，國內約有30萬人確診為異位性皮膚炎，其中半數是兒童及青少年。

異位性皮膚炎病友協會、台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會、台灣皮膚科醫學會今天共同舉辦記者會，宣布生物製劑將於8月人納入健保給付。

台灣皮膚科醫學會發言人、長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠說，生物製劑就像目標精準的導彈，可以在不傷及無辜的情況下，準確抑制會引發發炎反應的標的，大幅改善中重度異位性皮膚炎病友的症狀。

黃毓惠說，以往生物製劑未納入健保給付，並不是所有病友都能負擔得起藥品費用，所幸健保自8月起將開放12歲至18歲的青少年中重度異位性皮膚炎使用生物製劑，希望幫助更多病友重獲新生。

朱家瑜說明，根據研究，異位性皮膚炎的患者常見有4大共病，包括過敏、感染、慢性病與全身性疾病以及心理精神疾病等，長期下來恐對生長發育及課業造成不良影響。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會秘書長姚宗杰指出，傳統藥物治療異位性皮膚炎的效果有限，尤其孩童、青少年長期用藥後，可能導致肥胖或影響生長發育，治療過程困難重重。

姚宗杰表示，過去就曾收治一名17歲女高中生，由於長期使用類固醇，導致肥胖又長不高等副作用，身高145公分，體重卻重達80公斤，從此不再信任藥物治療。

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30歲的陳小姐從小就確診異位性皮膚炎，皮膚總是處於掉屑、流湯流膿的狀態，身上也佈滿深淺不一的疤痕，求學期間飽受同儕歧視。正因外界對於此病不了解，有人擔心碰到她就會被傳染，也有老師以為她的皮膚被火燒，後來她甚至因無法上游泳課導致體育課被當掉。

為了找回正常生活，陳小姐跑遍30家醫療院所、試過各種治療方法都沒效，還因藥物副作用變得體態臃腫，也嘗試各種坊間祕方，洗硫磺澡、喝符水等依然無效，直到29歲開始以生物製劑治療，皮膚總算漸漸恢復健康，也從過去一天只能睡2小時就會癢醒，現在終於能一覺到天亮。（編輯：陳清芳）1110720