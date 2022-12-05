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心導管術後易焦慮 奇美醫院推音樂輔助照護

2022/12/5 12:39（12/5 13:11 更新）
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接受心導管手術的患者在術後容易因肢體疼痛、發紺等不適感，引發情緒焦慮，奇美醫學中心加護病房導入音樂輔助照護，實行至今評估收到不錯成效。（奇美醫學中心提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月5日
接受心導管手術的患者在術後容易因肢體疼痛、發紺等不適感，引發情緒焦慮，奇美醫學中心加護病房導入音樂輔助照護，實行至今評估收到不錯成效。（奇美醫學中心提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）奇美醫學中心護理部調查發現，心導管手術病患在術後密切觀察期，容易因不適感及焦慮不斷按病房緊急鈴；今年9月導入定時音樂輔助照護，實行至今評估收到不錯成效。

奇美醫學中心護理部督導柯雅婷今天告訴中央社記者，冬天是心臟不適好發季節，若遇到氣溫驟降，易導致血管收縮變窄、血液流量減少造成缺血症狀，若未及時處置，恐有造成心肌梗塞致命風險。

柯雅婷說，近日一名59歲男子因急性心肌梗塞，經緊急心導管手術後轉加護病房觀察時，病患看著痛、麻、輕微發紫、又裝有止血加壓器的左手腕，不停詢問護理師這樣是否正常，擔心手會因此殘廢，護理師安撫許久。

柯雅婷表示，緊急心導管手術搶救過程中，病人及家屬大多沒有足夠時間可接受術後護理衛教，因術後會以止血器直接壓迫在動脈傷口上止血，容易造成病人肢體疼痛、麻木、發紺等不適感，加上不了解加壓所需等待時間，導致病人常不斷按緊急鈴求助護理師，雙方壓力都很大。

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柯雅婷指出，依作業程序，術後4小時為密切觀察期，護理師在第1個小時每15分鐘探視一次，後續3小時為每30分鐘探視一次。護理團隊以此評估，製作時間分別為15分鐘、30分鐘的舒緩樂曲組合，透過提供病人使用的平板電腦在病床旁播放，盼以音樂放鬆病人心情，也讓護理師精準掌握探視時間。

柯雅婷表示，9月起導入音樂輔助照護後，病人知道音樂結束時護理師就會出現，並主動告知傷口評估結果，病人情緒焦慮改善不少，頻繁按緊急鈴狀況也減少，護理師節省奔波次數及時間，降低照護壓力，也可使病人獲得更佳照護品質。（編輯：孫承武）1111205

#柯雅婷
#奇美醫學中心護理部
#奇美醫學中心
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