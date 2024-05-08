崙背洋香瓜節11日登場 克服氣候變遷栽種面積年年增

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林崙背鄉盛產洋香瓜，種植面積年年增加，農民近年面對氣候變遷挑戰，不斷精進種植技術，維持洋香瓜品質；崙背鄉長李泓儀今天說，11日舉辦洋香瓜節，試吃促銷推廣甜蜜好滋味。

崙背鄉公所今天舉行洋香瓜節宣傳記者會，李泓儀與民進黨雲林縣議員洪如萍拿著不同品種的洋香瓜給民眾品嘗，不同品種的肉質、脆度及香味各有千秋，眾人直喊甜。

李泓儀表示，崙背鄉位於濁水溪南岸、水源充沛，日夜溫差大，因天時地利及農友的用心栽種，出產高品質洋香瓜，在市場上供不應求。

根據鄉公所統計，崙背洋香瓜今年種植面積約130公頃，較去年增加20公頃，尤其採溫網室種植的瓜，品質香脆多汁、甜度可高達18度。

洋香瓜農李思豪說，近年碰到氣候變遷挑戰，曾經有一天溫室內氣溫相差近20度，雖然溫差有助於洋香瓜甜度，卻也容易造成裂果，所以農民不時精進種植技術加以克服。

李思豪指出，新品種卡蜜拉甜度高，口感爽脆，深受消費者喜愛；崙背洋香瓜每年4月底到6月為盛產期，目前市場行情每公斤約新台幣150元，1顆單價平均在400、500元。

今年洋香瓜節將於5月11日上午7時至12時在崙背第三公園舉辦，當天有親子路跑及闖關活動、洋香瓜文創零錢包DIY、摸彩活動，現場有免費試吃與促銷活動，推廣在地農特產品。（編輯：陳仁華）1130508