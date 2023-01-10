更多編輯台推薦新聞：
台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

平均地權條例三讀 房仲分析將出現預售成屋價差縮小等4現象
產經

平均地權條例三讀 房仲分析將出現預售成屋價差縮小等4現象

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
淨零碳排
新聞專題
淨零碳排3/98
首頁 / 生活

氣候法三讀 環團肯定公正轉型、淨零目標入法

2023/1/10 18:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北10日電）立法院今天三讀通過「氣候變遷因應法」。環團晚間發表聯合聲明，肯定2050淨零排放目標、公正轉型、低碳飲食入法，並呼籲如碳費等許多應該推進的事項，應加速完成。

立法院今天三讀通過「氣候變遷因應法」，包含環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、環境正義基金會、綠色和平基金會等發布聯合聲明，肯定2050淨零排放目標、公正轉型、低碳飲食入法等；但部會權責明訂中，卻缺財政部與衛福部。

聲明中說明，部會權責入法、並明訂主責的行政機關，將有助於避免過往氣候治理各單位互踢皮球的狀態，但條文缺乏「財政部」主責綠色稅制、「衛福部」主責氣候變遷下的國民身心與公衛風險管理。

聲明中進一步提到，本法審議期間，財政部堅拒承擔綠色財稅職責，讓綠色稅制、「碳費先行，銜接碳稅」等期程的責任，完全消失在氣候法制，悖離國際碳稅趨勢。

在眾所關切的碳費政策上，聲明指出，雖新增費率審議會，但詳細費率與用途均須由相關子法訂定，且目前仍缺乏實質的費率有效性原則，是本次修法中一大遺珠。

為使2024年可開徵碳費，聲明認為環保署應提供費率與減碳能力關係的科學研究，供公民檢視其政策效力，並且需載明如何每年公開碳費基金的預算編列狀況與執行績效報告、及如何依台灣減碳進程調升費率以符合淨零路徑，並於今年第1季籌組費率審議會，提出未來碳費徵收規劃。

聲明指出，本次氣候法修法一大亮點，即為新增調適專章，但修法過程中仍缺乏調適相關討論，最終協商時匆匆通過調適專章文字，導致並未建立起充分考量氣候變遷對人權潛在影響；另外非常遺憾氣候公民訴訟條款未入法，無法完善氣候監督法制化。

聲明最後提到，「氣候變遷因應法」修法通過，後續公民團體將持續推動氣候公民訴訟條款修正；關注環保署制定碳費子法、修正「行政院永續會設置要點」、與即將於今年9月發布的「國家氣候變遷調適行動方案第三期調適計畫 」；及國發會主責的「2050淨零排放路徑十二項關鍵戰略」。（編輯：陳政偉）1120110

#碳費
#立法院
#2050淨零
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
氣候法三讀 環署半年內提出碳費等12項子法