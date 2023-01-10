氣候法三讀 環團肯定公正轉型、淨零目標入法

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（中央社記者張雄風台北10日電）立法院今天三讀通過「氣候變遷因應法」。環團晚間發表聯合聲明，肯定2050淨零排放目標、公正轉型、低碳飲食入法，並呼籲如碳費等許多應該推進的事項，應加速完成。

立法院今天三讀通過「氣候變遷因應法」，包含環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、環境正義基金會、綠色和平基金會等發布聯合聲明，肯定2050淨零排放目標、公正轉型、低碳飲食入法等；但部會權責明訂中，卻缺財政部與衛福部。

聲明中說明，部會權責入法、並明訂主責的行政機關，將有助於避免過往氣候治理各單位互踢皮球的狀態，但條文缺乏「財政部」主責綠色稅制、「衛福部」主責氣候變遷下的國民身心與公衛風險管理。

聲明中進一步提到，本法審議期間，財政部堅拒承擔綠色財稅職責，讓綠色稅制、「碳費先行，銜接碳稅」等期程的責任，完全消失在氣候法制，悖離國際碳稅趨勢。

在眾所關切的碳費政策上，聲明指出，雖新增費率審議會，但詳細費率與用途均須由相關子法訂定，且目前仍缺乏實質的費率有效性原則，是本次修法中一大遺珠。

為使2024年可開徵碳費，聲明認為環保署應提供費率與減碳能力關係的科學研究，供公民檢視其政策效力，並且需載明如何每年公開碳費基金的預算編列狀況與執行績效報告、及如何依台灣減碳進程調升費率以符合淨零路徑，並於今年第1季籌組費率審議會，提出未來碳費徵收規劃。

聲明指出，本次氣候法修法一大亮點，即為新增調適專章，但修法過程中仍缺乏調適相關討論，最終協商時匆匆通過調適專章文字，導致並未建立起充分考量氣候變遷對人權潛在影響；另外非常遺憾氣候公民訴訟條款未入法，無法完善氣候監督法制化。

聲明最後提到，「氣候變遷因應法」修法通過，後續公民團體將持續推動氣候公民訴訟條款修正；關注環保署制定碳費子法、修正「行政院永續會設置要點」、與即將於今年9月發布的「國家氣候變遷調適行動方案第三期調適計畫 」；及國發會主責的「2050淨零排放路徑十二項關鍵戰略」。（編輯：陳政偉）1120110