蔡總統視察國道警察 允諾持續改善執勤安全

總統蔡英文22日前往國道公路警察局視察，蔡總統致詞表示，農曆春節即將來臨，民眾會利用春節連假返鄉出遊，但也是國道警察工作最繁重的時刻，因此特別代表國人，在年節前向辛苦的警察同仁表達感謝。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）總統蔡英文今天前往國道公路警察局視察，除聽取簡報、執法觀摩，並致贈慰問金感謝國道員警辛勞。蔡總統表示，除了已增加危險加成，未來也會持續為國道警察的執勤安全而努力。

在內政部長徐國勇以及桃園市長鄭文燦的陪同下，蔡總統前往國道公路警察局第六公路警察大隊及龍潭分隊視察，並致贈慰問金。

蔡總統致詞表示，農曆春節即將來臨，民眾會利用春節連假返鄉出遊，但卻也是國道警察工作最繁重的時刻，因此特別代表國人，在年節前向辛苦的警察同仁表達感謝。

蔡總統說，每一位警察都很辛苦，但國道警察的工作有更特殊的性質，員警在執勤時，需暴露在高度風險的環境中，也因此常看到警察同仁在執勤時發生傷亡，「總統來看大家，不是行禮如儀，而是要正視問題、解決問題」。

蔡總統表示，在徐國勇的爭取下，行政院在10日已經核定通過，為國道員警增加危險加成，並追溯至今年的1月1日生效，這只是國家重視國道員警權益的第一步，比增加津貼更重要的，是要花更大的力量降低員警執勤的安全風險。

蔡總統指出，有些事情現在就能做，而且馬上就該做，像是進一步精進國道交通安全事故的標檢作業程序，SOP要逐項貫徹絕不馬虎，若有資源、裝備不足的狀況，也請內政部長徐國勇與警政署長陳家欽編列爭取必要預算，需跨部會協調的就報行政院層級，總統也願意幫忙打電話協調處理。

蔡總統表示，警察人員在工作上，確實比其他公務人員有更高的風險、更重的工作負擔，很多的待遇與福利也持續爭取中，蔡總統也要求內政部長與基層同仁保持暢通的管道，傾聽大家的需求。

蔡總統說，雖然政府的資源有限，無法一步到位，但政府可以逐項進行，一步步往進步的方向走，給員警更多支持。自己也允諾，要持續更新設備，讓同仁可以更安全；也要提升員警的待遇與福利；並加強健康照顧，這三件事情請內政部長及警政署長放在心上，時時刻刻為這幾件事情努力。

最後，蔡總統除了預先跟國道警察同仁拜年，也致贈慰問金。（編輯：方沛清）1080122

總統蔡英文（前左2）22日在內政部長徐國勇（前左）及桃園市長鄭文燦（前左3）陪同下，前往國道公路警察局視察，國道員警示範事故處理、科技執法及裝備展示。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月22日