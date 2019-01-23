嗆打郝龍斌 余天：見一次打一次會打不完

（中央社記者王鴻國新北23日電）三重立委補選候選人余天曾嗆郝龍斌挺資深藝人掌摑文化部長鄭麗君「以後我叫人看到你就打」的說法，他今天拜會新北市議會民進黨團時表示是情緒話，「見一次打一次會打不完。」

余天今天拜會民進黨新北市議會黨團爭取支持並強調「原先是希望年輕人出來參選，但因時間短促，後來中央徵召我出來參選，現在我既然接受一定會勇敢承擔，希望議會同仁能多多幫忙」。

民進黨團總召何博文表示，余天曾擔任三重立委，對地方嫻熟；在新北市黨部期間也有黨務歷練，黨團必定盡全力一致擁護輔選，讓余天高票當選。

議員高敏慧也說，余天有全國知名度，也盡心盡力幫民進黨全國輔選，為民進黨貢獻良多，黨籍議員一定支持他。

由於余天才為女兒辦完婚禮，他受訪表示，如果沒有很多廠商贊助會虧錢，收了禮金支付圓山飯店後，「還小賺一點點」。

他表示，資深藝人怎麼出手打一個這麼關心藝人的部長，不管任何政黨有不滿都可以抗議，但動手就是不對；對於曾嗆國民黨副主席郝龍斌挺資深藝人掌摑文化部長鄭麗君「以後我叫人看到你就打」的說法，他表示是情緒話，「見一次打一次會打不完。」（編輯：李錫璋）1080123