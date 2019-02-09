柯建銘：虐童酒駕預告罷工 三案擬列優先法案

（中央社記者溫貴香台北9日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，立法院15日開議後，社會高度關注的虐童、酒駕、預告罷工期等修法案擬列新會期優先法案，開議後將召開行政立法協調會報討論後定案。

柯建銘下午受訪表示，春節期間華航機師罷工，引發社會高度關注；日前台中市清晨發生酒駕釀成兩死嚴重車禍，行政院長蘇貞昌認為，酒駕致人於死，等同故意殺人，應該嚴懲。

他表示，為遏止酒駕事件一再發生，朝野立委提出多項修法案，擬加重刑責；另外，虐童事件頻傳，包括立委何欣純、趙正宇、陳怡潔、陳明文等人也提出相關修法擬重罰。

刑法第286條「妨害幼童發育罪」原規定，對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上、5年以下有期徒刑。法務部建議，增訂因而致人於死者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上、12年以下有期徒刑。

柯建銘表示，新會期重要優先法案將比照往例，召開行政立法協調會報，由他與行政院副院長陳其邁共同主持，到底哪些修法案會列為重要優先法案，等行政立法協調會報開會後才會定案。

中國國民黨立法院黨團書記長吳志揚表示，目前黨團已擬妥新會期重大優先法案草案，預計14日國民黨、智庫與黨團成員所召開的立法實務研討會中提出討論，初步方向以攸關民生福祉的議題為主，包括虐童、酒駕、食安、毒品氾濫等相關修法案。（編輯：鄭雪文）1080209