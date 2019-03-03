社工低薪損及專業服務 監察院糾正衛福部

（中央社記者王承中台北3日電）社工普遍低薪、常加班卻沒有加班費，導致人員流動，無法維持服務品質。監察院今天表示，衛福部應正視勞權意識提升，速謀改善對策，監察院已通過監委王幼玲、田秋堇所提的調查報告，糾正衛福部。

監察院今天發布新聞稿表示，全台社會工作人員職業工會日前公布「2018台灣社工工作服務產業勞動權益調查」，發現社工普遍有低薪、超時工作沒有加班費等問題，反成為弱勢。監察院日前通過王幼玲、田秋堇的調查報告，糾正衛福部。

監委指出，現行全國社工有60％在民間組織服務，調查發現其中約52％社工每月薪資在新台幣2萬5000元至3萬4999元間。衛福部104年委託台灣社會工作專業人員協會辦理「社會工作者勞動薪資調查研究」結果，有21.2%社工人員實際領到的薪資低於應領到的薪資。

監委表示，全台社會工作人員職業工會曾公布「2018台灣社工工作服務產業勞動權益調查」也顯示，社工身處高壓工作環境，但勞動條件不佳，經常加班卻沒有加班費只能補休，或者放棄補休，少數更有薪水未全額給付等情形，難以吸引專業資深社工投入，導致實務經驗無法傳承，有損提供服務的品質。

監委表示，衛福部漠視地方政府對於委託社福團體辦理法定社會服務的經費，長期未編列加班費等人事及行政經營成本，衍生社工延長工時，降低勞動條件，導致人員流動，無法維持專業服務品質，造成惡性循環，核有怠失，衛福部應協助地方政府確實改善。衛福部也應正視勞動權益意識提升、勞資關係改變的趨勢，莫再因循故習，應速謀改善對策。

監委也指出，目前全國兒少安置機構約有124所，其中公立有9所，多數為公辦民營或委託方式來執行，但政府對人事經費補助卻杯水車薪，致使工作人員招募困難，讓安置機構無以為繼。

糾正文也指出，國家承擔照顧弱勢兒少工作，責無旁貸，卻為節省成本，轉嫁責任給委外補助團體，衛福部應立即檢討改進，讓兒少獲得有照顧品質的安身之處。（編輯：王永志）1080303