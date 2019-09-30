郭台銘若列民眾黨不分區 柯文哲：求之不得

（中央社記者梁珮綺台北30日電）台北市長柯文哲今天說，若鴻海創辦人郭台銘願列民眾黨不分區立委，「求之不得」，會再找機會遊說郭，因有「母雞」帶領衝刺國會席次的效果還是較佳。

柯文哲中午到台北市第二災害應變中心聽取工作報告，接受媒體聯訪時做上述表示。

他說，郭台銘稱其是「無黨一身輕」，若有機會遇到郭，會再進行遊說。

至於原因，柯文哲坦言，「有母雞還是比較好選」，指自己若參選2020總統，會有拉抬效果，既然沒有辦法參選，就要想一個折衷辦法。

柯文哲認為，郭台銘經營跨國企業，認識的財經專業人士一定比他多，郭也能提供一些不分區人才，只是他還是會向天下徵才。

對於行政院長蘇貞昌表示「民進黨政府盡責維護台灣主權，不容任何人恥笑或講風涼話」，柯文哲說，老百姓自己有眼睛，他也在思考相關問題，「權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化」。

不過，面對媒體追問「民進黨政府也有腐化跡象」時，柯文哲說，專訪再談，認為國家不該把手段做為目標，如尋求當選才能實踐理想，進而合理化所有行為。

柯文哲說，整個國家還是不要太過媚俗，討好選民的大撒幣政策還是應務實，如他也贊成廢印花稅，但應先說明財源，又如去年前行政院長賴清德替公務員加薪3%，錢由台北市自籌，「今年監察院再給我們糾正案，說台北市去年人事費增加」。

他說，要加薪3%的是中央政府，增加後監察院就又來函糾正要求檢討，「這不是很扯嗎？」（編輯：張銘坤）1080930