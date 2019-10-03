大選決戰百日 韓國瑜：未來一定是驚濤駭浪

（中央社記者程啟峰高雄3日電）總統大選倒數100天，國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，未來100天的選舉「我們團隊已有心理準備，絕對不會是風平浪靜，一定是驚濤駭浪」。

韓國瑜中午率競選團隊在高雄港搭船射穿雲箭造勢致詞時，做以上表示。

韓國瑜認為，未來100天的選舉可預見的是從來沒有這麼骯髒過，抹黑的程度幾乎是鋪天蓋地，如此抹黑下去是台灣選舉最可恥的一面。「我們團隊已有心理準備，絕對不會是風平浪靜，一定是驚濤駭浪」。

他說，「世間無巧合，萬事皆因果」，民主政治最可貴之處在於最終要訴諸人民，選擇怎樣的民主價值由人民自己決定；總統是台灣的希望，領袖是希望的化身，希望所有台灣人民要睜大眼睛，未來4年是最關鍵的一刻。

韓國瑜並向支持者喊話說，請大家有信心，「我們的支持者並沒氣餒，支持韓國瑜的好朋友也請繼續支持愛與包容」，不要覺得心情沮喪而拋棄愛與包容。他保證大家並不孤獨，「我們民調支持度還是非常強大，我可以感受到。」

另外，面對媒體追問副手人選及11月是否訪美，韓國瑜都沒有正面回應，強調如有確定會對外公布。（編輯：林沂鋒）1081003