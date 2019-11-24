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蔡總統台中競總成立 力挺中市8席立委全壘打

最新更新：2019/11/24 19:51
總統蔡英文（前左6）24日出席台中競選總部成立大會，致詞細數執政3年多以來政績，呼籲民眾再給她4年時間，並力挺台中市參選立委，希望台中8席全數過關。中央社記者蘇木春攝　108年11月24日
總統蔡英文（前左6）24日出席台中競選總部成立大會，致詞細數執政3年多以來政績，呼籲民眾再給她4年時間，並力挺台中市參選立委，希望台中8席全數過關。中央社記者蘇木春攝　108年11月24日

（中央社記者葉素萍、蘇木春台中24日電）總統蔡英文今天成立台中競選總部，副總統陳建仁、立法院長蘇嘉全等人都到場，蔡總統會中除呼籲民眾再給她4年時間，也力挺台中市參選立委，希望8席全上「全壘打」。

位於台中市南屯區文心南五路三段的蔡英文台中競選總部今天成立，除了傳統造勢場，也採取創新園遊會的形式，競選總部甚至變身兒童遊戲室，吸引滿滿人潮擠進會場同樂。

蔡總統到場前，副總統陳建仁、交通部長林佳龍、民進黨主席卓榮泰、立法院長蘇嘉全等人，也都輪番上台助講暖場，8名台中立委參選人也上台宣傳參政理念。

林佳龍一上台先問在場群眾說「我很想你們，你們想我嗎？」他說，不知道這一年來大家過得如何，但是「2020台灣要贏，就從台中開始贏」。

去年在九合一選舉敗選的林佳龍說，自己努力不夠，讓大家失望，但民進黨檢討改進再出發、要蛻變成浴火鳳凰再重生，去年的選舉大家都上了一課，民進黨有檢討、改進，但很多人也看到「一年後的高雄有變得比過去好嗎？台中有變得比較好嗎？」

林佳龍說，「今天是11月24日，我們要記住這一天，這一天也是去年九合一選舉敗選的一天」，大家也應該檢討一年前對方提出的承諾有無實現，民主政治，若做好就支持，若做不好，用選票把人換下來。

卓榮泰說，「去年的11月24日，對我們來講是心頭最大的痛」；他說，這一年黨部、行政團隊改組，他到任何地方，國民黨都說要全壘打，說要在立法院拿86席，看衰民進黨，「我忍下來了、我真的忍下來了，我也知道大家都忍下來了，我們就忍到1月11日吧」。

卓榮泰說，民進黨拿出一張可以跟台灣社會交代的不分區名單，沒有像國民黨的名單有吳斯懷、葉毓蘭這樣的人；經過1年反省教訓，民進黨可以再站起來；若民進黨無法站起來，國民黨的不分區名單會成真，結合境外勢力再次在台灣橫行霸道；政黨票給民進黨若多，壓下國民黨的票，才有辦法跟全世界講反對國民黨的紅色名單；去年11月24日的恥辱失敗，明年1月11日要勇敢地要回來。

蘇嘉全則提到，前台灣省政府秘書郭冠英陪同前立委邱毅登記不分區，自稱是代表中國共產黨監督台灣省的選舉，郭冠英腳踩台灣土地、吃台灣米、領大家繳的稅金，結果卻這樣說，「這口氣大家吞得下去嗎？」

副總統陳建仁說，台灣走在正確的道路上，「厝蓋一半、師傅不能換」。

蔡總統下午4時15分抵達會場後，先在造勢場外參觀園遊會區，到立委參選人的攤位與民眾互動，許多民眾見到蔡總統都相當開心，紛紛爭著與她握手，展現高度人氣。

接著蔡總統在支持者的包圍下，在高呼「蔡英文凍蒜」、「民進黨加油」、「2020台灣要贏」等口號大進場，場面炒熱到最高潮。

蔡總統致詞細數執政3年多以來政績，呼籲民眾再給她4年時間，並力挺台中市參選立委，希望台中8席全數過關，最後與民眾一同推大型氣球，象徵台中立委「全壘打」。（編輯：黃世雅）1081124

總統蔡英文（右3）24日出席台中競選總部成立大會，呼籲民眾力挺台中市參選立委，希望台中8席全數過關，並與民眾一同推大型氣球，象徵台中立委「全壘打」。中央社記者蘇木春攝　108年11月24日
總統蔡英文（右3）24日出席台中競選總部成立大會，呼籲民眾力挺台中市參選立委，希望台中8席全數過關，並與民眾一同推大型氣球，象徵台中立委「全壘打」。中央社記者蘇木春攝　108年11月24日
總統蔡英文台中競選總部24日成立，除了傳統造勢場，也採取創新園遊會的形式，吸引許多民眾到場支持，場面熱烈。中央社記者蘇木春攝　108年11月24日
總統蔡英文台中競選總部24日成立，除了傳統造勢場，也採取創新園遊會的形式，吸引許多民眾到場支持，場面熱烈。中央社記者蘇木春攝　108年11月24日
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