洪申翰深耕環保能源領域 盼在國會繼續監督

第10屆立法委員1日報到就職，民進黨籍立委洪申翰（中）長期深耕環境保護及能源領域，他表示，希望能參加社會福利及衛生環境委員會或經濟委員會，並優先推動能源、氣候變遷相關政策或法案。中央社記者張新偉攝 109年2月1日

（中央社記者吳欣紜台北1日電）第10屆立法委員今天上任，其中民主進步黨籍立委洪申翰長期深耕環境保護及能源領域，進國會後將優先推動攸關能源、氣候變遷議題，如檢討溫室氣體減量及管理法、能源管理法。

洪申翰過去是環保組織綠色公民行動聯盟副秘書長，讀大學時參與樂生療養院舊院區保留運動，踏入社會運動界，後來接觸反核議題，從此聚焦環保領域已10年。

曾任行政院能源及減碳辦公室專家委員的洪申翰接受中央社記者專訪表示，進國會後希望參加社會福利及衛生環境委員會或經濟委員會，監督環境與能源相關議題，優先推動能源、氣候變遷相關政策或法案。

他舉例說，當企業沒達法案規定目標時，溫管法沒什麼處罰，法案中的權責劃分也不夠清楚，且碳交易核配等停滯不前，未來希望推動修法。

能源部分，洪申翰表示，綠電憑證等相關機制目前不夠完備，在台商回流狀況下，用電要更有效率非常重要，希望再檢討法案。

至於民眾關切的空氣污染議題，他說，空污防制法曾大修，但相關防制及應變機制都能再檢討，目前細懸浮微粒（PM2.5）的量逐步減少，空污物臭氧卻逐步增加，來源又相對其他污染物複雜，未來應列重點管制。

此外，洪申翰表示，台灣焚化爐多已老舊，需要新焚燒、回收政策，運用循環經濟概念研擬廢棄物政策等。

曾說「希望能成為促成台灣社會成功轉型的政治工作者」的洪申翰說，轉型不只是指能源，他希望能源轉型經驗放在其他領域，像過去靠廉價土地、勞動力等直線消耗經濟模式轉型為重視分配、投資需要社會環境責任等新經濟模式等。

他說，進國會後，面對的是全新角色與工作，需學著做些不熟悉的事，未來會透過理性說服、講道理方式溝通想法，期許大家都可在新國會工作過程中完成想達到的目標。（編輯：陳清芳）1090201