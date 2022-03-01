羅文嘉控曾遭黃偉哲監控 黃：明天中執會統一說明

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（中央社記者葉素萍、張榮祥台北1日電）民進黨明天將召開中執會，預計處理台南市、高雄市、嘉義縣3縣市徵召案；台南市長黃偉哲的線民案，黨內仍有雜音，前民進黨秘書長羅文嘉今天說，當初自己遭黃偉哲監控，盼黃偉哲公布檔案或是簽署授權，相關檔案不要遮蓋。

台南市政府新聞暨國際關係處長蘇恩恩及台南市政府發言人田玲瑚轉述，黃偉哲目前不回應，明天在民主進步黨中央執行委員會統一說明。

聯合報今天引述羅文嘉傳給朋友的簡訊寫著，「我是當初黃主要的監控對象。你問我，他是不是國民黨細胞，我跟當時的朋友，會肯定說是。那證據呢？證據就在檔案裡。為什麼檔案不公開？內容要遮掩？核實報告不公布？公開不就一切明瞭。」

羅文嘉今天受訪時證實，這是他寫的簡訊，這是在私人群組的對話。

羅文嘉說，當初群組在討論，朋友問他，他回說，對啊，當初自己應該是黃偉哲的一號監控對象；羅文嘉指出，他先前去看了自己被監控的檔案，裡面明確寫了有幾個國民黨布建的學生負責監控他，名字都有，但用立可白蓋住了，原因是「基於國家安全，不能看」。

他不能理解「30幾年前的事，與國家安全有什麼關係？」他認為，除非把所有的檔案都燒掉，否則這些是遮蓋不了的。

羅文嘉認為，現在是黃偉哲「走出黑暗的最好時候」，被監控者希望的就是公布檔案，或是可以簽授權，讓相關檔案都公布，不要遮蓋。

羅文嘉表示，轉型正義第一步就是檔案公布，但小從黃偉哲案，大到陳文成案、林宅血案，很多檔案、尤其是國安局的檔案，仍不交出來，又或者交出來的檔案被遮蓋，促轉會去年也約談了黃偉哲，要調查、核實了解領取津貼、交付資料，但核實的報告也沒有公布。

羅文嘉說，當事人要求的是把真相搞清楚，無法公布檔案、釐清真相，對很多人而言都是很遺憾、也無法接受的事，政黨輪替已經22年，現在民進黨還是全面執政，民進黨多次揭示轉型正義很重要，最簡單、最具體的作法就是公布檔案；如果連黨內黃偉哲案，都做不到公布，更不要說層次更高、牽涉更大的事情。

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至於中執會是否提名黃偉哲，羅文嘉說，他一向尊重制度，徵召是由中執會、黨主席決定，他不是中執會的成員，沒有要特別提什麼意見，不過，中執會做這個決定時，也應該思考民進黨怎麼對歷史交待、怎麼對社會交待。

羅文嘉說，選舉講團結沒有錯，但民進黨的團結向來是建立在正確的價值與正確的事情上，如果是違反創黨價值、是無法接受的理念，怎麼叫大家團結；此外，如果現在沒有資料、無法公布是非，選舉時，國民黨拿更多資料每天打，大家怎麼背書，這也是中執會要去評估的。（編輯：黃國倫）1110301