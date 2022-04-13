蔣萬安出席黨團會議 盼市長議員選舉全壘打

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（中央社記者劉建邦台北13日電）國民黨立委蔣萬安今天出席台北市議會國民黨團會議前受訪表示，與黨團議員都是非常好的戰友、夥伴，將面對嚴峻挑戰，會一起努力，希望今年底台北市長、議員選舉全壘打。

被視為台北市長熱門人選的蔣萬安中午赴台北市議會出席國民黨團臨時黨團大會，他會前接受聯訪時說，感謝議會國民黨團邀請，所有黨籍議員都是市政前輩，接下來要面對嚴峻挑戰，會一起加倍努力，盼讓今年底台北市長及市議員選舉全壘打，議會席次過半。

蔣萬安被問到是否因近期民調下降才拜會國民黨團時表示，很早就安排今天要參加臨時黨團大會，自己擔任立委時也跟議員有很好合作，會持續為市民服務。

台北市長柯文哲中午出席市議會民進黨團會議，媒體詢問蔣萬安出席國民黨團會議是否刻意安排，蔣萬安說，3月份就排定，不需過多聯想。

外傳衛生福利部長陳時中7月後參選台北市長，醫師出身的民進黨立委邱泰源可能接任部長。對此，蔣萬安表示，這可能要問民進黨，但民眾現階段最關心還是疫情，中央和地方政府應做好防疫，守住疫情。

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蔣萬安說，像中央已公布新停課標準，但許多家長出現反彈聲浪，中央應考量國小及幼兒園學童還未接種疫苗，希望先拿出配套措施，讓家長安心，且應了解民眾心聲及現實狀況，再擬定相關政策。

蔣萬安之後出席國民黨團會議，遇到爭取桃園市長選舉黨內提名的市議員羅智強，2人開會前先寒暄，蔣萬安在會議替羅智強加油，期間出席議員有拉炮及喊出「凍選」，現場氣氛熱絡。（編輯：方沛清）1110413

國民黨立委蔣萬安（中）13日赴台北市議會出席國民黨團臨時黨團大會，會前受訪表示，與黨團議員都是非常好的戰友、夥伴，將會一起努力，希望年底台北市長、議員選舉全壘打。中央社記者張新偉攝 111年4月13日