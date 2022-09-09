蔣萬安批長照悲歌 陳時中：成績不容污衊

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（中央社記者蕭博文台北9日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天細數衛福部長任內的長照政績，表示民眾滿意度達93%，成績不容污衊。希望國民黨台北市長參選人蔣萬安好好讀書，不是耍耍嘴皮就可以。

蔣萬安日前提出長照政見引發討論，更在臉書表示衛生署改制衛福部主因是要解決長照問題，但改制9年多，其中5年多由陳時中擔任部長；長照悲歌，最該被究責的就是陳時中。

陳時中今天上午出席2022台灣藝術博覽會開幕典禮，會前接受媒體聯訪時針對蔣萬安批評做出回應。

陳時中表示，長照在民進黨執政後，從長照1.0進展到2.0，解決很多社會問題，總體經費從新台幣40幾億元到600多億元，造福了很多人，其中一國中學區一日照政策，目前已完成500多個，很快就會完成目標。

陳時中舉例，以前照服員薪資約2萬4000元至2萬7000元，現已提升到平均3萬8000多元，更多人願意投入，服務對象因此大幅增加，在在都是他所做的成績，不容污衊，民眾滿意度也達到93%；蔣萬安應該要好好讀讀書，看看這個成果，不是耍耍嘴皮就可以的。

媒體問到，蔣萬安表示提出長照政見是希望拋開行政包袱、突破法規限制；陳時中則表示，蔣萬安身為立法委員，若要突破什麼法律限制，早就可以提出來。

此外，前聯電董事長曹興誠表態願意站台，並希望各縣市首長、議員參選人承諾抗中保台，陳時中對此表示感謝，並指得道多助，這個道就是堅持台灣的正義，道就是要抗中保台。

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記者還問到，環南市場禁止候選人政黨活動，無黨籍市長參選人黃珊珊今天仍前往參加活動，對比日前與籃球好手陳信安切磋球技卻因場地「謝絕競選相關活動」規定遭擋，是否覺得被大小眼；陳時中則表示，希望市府高層要秉公處理，他不想為難基層的人，呼籲市府把規則訂得更清楚，讓基層可以依循。

另一方面，黃珊珊今天也出席2022台灣藝術博覽會開幕典禮，與陳時中握手致意；民進黨立委何志偉則坐在陳時中、黃珊珊中間，牽起兩人的手留下三人合影。（編輯：方沛清）1110909