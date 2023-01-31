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陳建仁上工 首份公文簽「淨零排放路徑綱要計畫」

2023/1/31 14:55
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（中央社記者賴于榛台北31日電）行政院表示，今天正式上工的院長陳建仁為強化環境韌性，讓台灣變得更堅韌、永續，稍早已核定第一份公文「淨零排放路徑112-115綱要計畫」。

行政院下午透過新聞稿指出，陳建仁上午完成行政院長的宣誓與交接流程，隨後核定就任院長的第一份公文「淨零排放路徑112-115綱要計畫」。

行政院說，面對氣候變遷造成全球環境影響，以及「淨零碳排」的世界趨勢，台灣有必要儘速針對各項對策做出因應，這項「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，是由經濟部、交通部、內政部、國科會、教育部、文化部、農委會、海委會與環保署提出56項子計畫，總經費約新台幣743億元，期程共計4年。

行政院說，此計畫預計以「去碳能源」、「產業及能源效率」、「綠運輸及運具電氣化」、「產業及能源效率」、「負碳技術」及「治理」五大工作圈，針對淨零碳排目標進行各面向的減緩與調適。

行政院表示，鑑於淨零碳排已是各國產業發展重點，也是全球環境永續的共識目標，政府必須即刻開始，讓台灣各項產業、相關領域與國際接軌，讓台灣永續發展。（編輯：謝佳珍）1120131

#行政院
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