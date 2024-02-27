時代雜誌：排放額濫發 韓碳交易悖離制度初衷

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（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國碳排大戶企業在政府淨零減排相關計畫上路的頭8年，靠販售用不到的碳排額度賺進約3.57億美元，政府核發排放許可量過高，完全破壞碳交易初衷之一的「汙染者付費」。

專家指出按碳權交易設計，國家可實施「總量管制排放交易機制」，核給受管制排放源（通常是企業）排放許可額度。業者努力減碳後若仍超標，可透過交易向有餘裕者取得額度，以滿足國家給予的排放量限制。

若行政機關在源頭的額度把關不嚴謹，既失去讓汙染者付費與提供減排誘因的初衷，還會變相淪為另一賺錢管道，讓整個機制走味。

時代雜誌（TIME）網站一篇專文指出，據首爾氣候團體Plan 1.5的數據顯示，從2015年到2022年，韓國前十大排放源（企業）出售近2200萬噸多餘用不到的額度，賺進約3.57億美元（約新台幣113億）。

Plan 1.5分析，韓國的「總量管制排放交易機制」列管近700家企業，然而2021與2022年相加卻有達3920萬噸過剩碳排額度，約合韓國2022年總排放量的6%。

南韓國是亞洲最先啟動碳交易機制的國家之一，卻因配額核發過多、當中一堆竟還免費，而無法鼓勵排放源減排。這份分析盼向政府施壓，改進當前的「總量管制排放交易機制」；這套機制攸關韓國能否履行2030年底前將溫室氣體排放量相較2018年減少40%。

Plan 1.5的項目計畫主任權慶祿（Kwon Kyungrak,音譯）說：「韓國的碳排交易機制，沒法實現讓碳密集型企業為汙染付出代價的初衷。到2030年時核發的排放額度應比目前少30%，否則碳排交易機制將繼續淪為這些企業另一賺錢工具。」

韓國政府去年10月表示，在與利害相關當事各方協商後，將加強排放配額總量把關，增加企業減排誘因。（譯者：陳亦偉）1130227