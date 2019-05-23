海巡特勤快艇進駐馬祖 有效驅離越界船舶

馬祖海巡隊特勤快艇23日上午緝獲中國大陸籍1艘高速快艇違規越界捕魚，3名船員及船隻皆被押回偵辦。（馬祖海巡隊提供）中央社 108年5月23日

（中央社馬祖23日電）馬祖海巡隊昨天查獲大陸越界抽砂船後，今天持續執行海上掃蕩勤務，再緝獲大陸1艘高速快艇違規越界捕魚，3名船員及船隻押回偵辦。

自4月18日海巡署派特勤快艇進駐馬祖以來，已帶案5件，並有效驅離越界船舶。

馬祖海域近日轉為平穩，且值大陸休漁期，大陸漁船越界捕撈，馬祖海巡隊今天上午9時許發現北竿三連嶼水域可疑目標即往查處，要求停船受檢，越界大陸快艇高速航行逃逸，仍被特勤快艇緝獲，海巡調派巡防艇艇支援，3名大陸漁民及船隻帶回歸案。

海巡署加派進駐馬祖M6級特勤快艇船，其最大航速達40節，機動性高，有「快打部隊」之稱，對於陸方高速快艇可靈活追緝攔截，達到嚇阻及防堵效果，為馬祖海巡隊海上執法一大利器。（編輯：張銘坤）1080523