新北3/14辦社區感染演練 假想大規模擴散

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府今天表示，武漢肺炎社區感染實兵演練將於14日舉行，並邀全國各縣市觀摩。演練重點從感染前的社區整備，至單樓層零星感染，甚至到社區感染與社區附近大規模擴散感染。

市府表示，社區感染演練將假想全國人口最多的新北市，面臨最嚴峻的疫情考驗，藉由市府各局處橫向協力，並會同國軍部隊一起疫前有效防範，疫情發生時有效能應變，疫情發生後迅速復原。

市府說，社區感染實兵演練規劃在14日上午，於新店區央北社區舉行。邀感染控制專家、國軍化學兵參加，演練項目包括平時整備、居家檢疫與隔離、單戶或單棟單樓層感染、社區零星感染、大規模社區擴散感染。

市府表示，已邀行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中指導。這將是全國性的示範演練，透過中央與地方完整標準作業程序，邀各縣市觀摩。

市府說，已預先規劃部署防疫作為，市府部分局處已規劃一半人員分散在不同樓層辦公，甚至雲端異地辦公。除市府人員進出測量體溫，管制動線，9日起員工餐廳不再內用，午餐必須外帶用餐。

侯友宜今天接受國際獅子會300B2區總監蔡秀雲，捐贈30台履帶式爬梯機時，市府5樓會議室也將與會獅子會成員貴賓採取梅花座位，以疏散空間避免近距離接觸。

衛生局表示，目前防疫重點在「社區監測」及「醫院感染控制」，防堵爆發社區感染並保護醫護人員。尤其將住院病患、醫療人員列為監測對象，要求醫院要加強感染控制並做好病人分流看診機制。（編輯：張銘坤）1090307