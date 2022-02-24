初選不得用選對會成員照片 蔡其昌：小雞要靠自己

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）民進黨中央黨部要求初選參選人文宣不得使用選對會所有成員照片。立法院副院長蔡其昌今天表示，小雞還是得靠自己，民眾最終考量是產品好不好，不是誰代言，支持中央做法。

蔡其昌今天到中興大學參加半導體及光電先進封裝與智慧製造產學交流會，他接受媒體聯訪，關於民進黨中央要求所有初選參選人的文宣品，包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等，不得使用選對會所有成員照片。

蔡其昌指出，中央希望君子之爭，不要形成內鬥狀況，出發點好的，提名單位就像裁判，不會擔心無法母雞帶小雞，因為原先已經掛出合照的看板，黨中央為不增加參選人成本，不會要求撤掉，只要求未來不要拿裁判當自己力量，這是合理的。

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蔡其昌說，小雞要靠自己，他也當過新人，有黨內知名人士加持是好事，也可增加曝光，但根本原因還是自己。因為不是所有知名人物加持就會當選，民主國家選舉考量最終還是產品好不好，不是誰代言就非買不行，選舉還是要靠自己，他支持黨中央做法。

選對會成員有蔡英文、賴清德、蘇貞昌、柯建銘、鄭文燦、陳其邁、林佳龍、洪耀福、林錫耀等人。（編輯：謝雅竹）1110224