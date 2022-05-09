澎湖學童疫苗開打 接種意願約3成

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澎湖縣政府9日啟動6至11歲學童疫苗接種，衛生局首日至西嶼外垵國小、望安花嶼國小等校，施打狀況良好，預計在20日前完成施打。（澎湖縣政府提供）中央社 111年5月9日

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（中央社澎湖縣9日電）澎湖縣政府今天啟動6至11歲學童疫苗接種，衛生局首日至西嶼外垵國小、望安花嶼國小等校，施打狀況良好。澎湖全縣6至11歲學童有意願接種莫德納疫苗約為3成，預計在20日前完成施打。

澎湖縣政府今天表示，6至11歲學童疫苗施打，首日由外垵國小、西嶼鄉立幼兒園及望安鄉最偏遠的花嶼國小等3所學校先開打，由衛生局所屬西嶼及望安2間衛生所醫護人員前往施打莫德納疫苗，其中外垵48人有21名學童登記施打，花嶼6人中有4名施打。

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澎湖縣政府表示，學童接種為莫德納疫苗，施打劑量是成人劑量一半，澎湖5鄉1市國小共37間、9間附設幼兒園，符合接種資格（6至11歲）學生約3482人，縣府事前發放同意書給家長，家長有7天的考慮期，5月5日學校向家長收回接種同意書，經統計全縣6至11歲學童有意願施打莫德納疫苗者約3成，預計在20日前完成施打。

澎湖縣政府表示，澎湖疫苗涵蓋率以常住人口8萬1000人計，第一劑已達90.62%、第二劑達80.65%、第二劑達63.27%，累計接種18萬9975人次，其中包含第一劑7萬3404人次、第二劑6萬5324人次、第三劑5萬1247人次。（編輯：黃世雅）1110509