緩解專責病房護理師壓力 慈院額外津貼募照護輔佐員

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）減輕護理師壓力，中央疫情指揮中心公布6月起收治中重症COVID-19確診者的專責病房推動Skill-Mixed照護，培養照護輔佐員協助護理師分攤照顧工作，花蓮慈濟醫院已招募到2名照護輔佐員。

由醫院提供相關訓練，培養照護輔佐員協助護理師，做餵食、翻身、更衣、身體清潔等照顧工作，分攤專責病房護理師的照顧工作。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，目前招募照護輔佐員資格，希望至少有照顧服務員證照或有護理、醫療的相關訓練背景，以及打滿3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

「有一次顧6個病人，其中有3個臥床病人，加上一般照護的話，至少要在裡面待3小時才能出來」，花蓮慈濟醫院專責病房護理師陳韋妮說，有時尿很急，但一想到若是先出去，一進一出還得穿脫隔離衣，會花上許多時間，就會先忍著，直到照護完病人才出病房。

花蓮慈濟醫院護理部督導周英芳指出，院內其中一區專責病房，截至6月13日，33床病人中，確診病人以長者居多，而且有24床為臥床病人，因為防疫因素，無法有照顧者陪伴，所以病人的飲食、翻身、更衣、身體清潔等，都得靠護理師來協助，讓護理師工作量大增。

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護理輔佐員趙苡蘋穿著防護裝備與護理師一起照護臥床的確診者，衣服溼透，臉上還有N95口罩壓痕，她說，護理輔佐員可以進入專責病房，協助醫療團隊，覺得很榮幸；醫院提供的防護裝備很充足，也有完善防護措施，只要每次落實執行，不擔心染疫風險。

護理部主任鍾惠君指出，政府提供額外津貼，吸引人力進到專責病房作輔助照護，當然能紓解同仁的照護壓力，這是件好事；工作分配上，護理師與照護輔佐員可以2人一組去做更多照護工作，不僅縮短在專責病房裡的時間，也可以專心去做護理評估，這對於病人照護的安全性及品質，都能得到很好提升。（編輯：陳仁華）1110615