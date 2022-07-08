安倍晉三遇刺身亡 柯文哲：同感遺憾譴責暴力

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）日本前首相安倍晉三今天在奈良市演說時遭槍擊身亡。台北市長柯文哲表示訪日時獲贈安倍的墨寶，是提醒領袖定心不動；對於安倍離世遺憾不捨，並譴責暴力。

台北市長柯文哲晚間在臉書發文表示，他2019年訪日時獲贈一瓷盤，上面題有安倍的墨寶「不動心」，至今仍保存在他的辦公室裡，「我想這三字是在提醒所有領袖，要定心不動，在困境中心存善念、盡力而為。」

柯文哲說，安倍是極有遠見的政治家，更被譽為日本史上最友台首相，他多次為台灣在國際發聲，是深化台日關係的重要推手。安倍很重感情，曾公開感謝台灣在日本311大地震時的協助，疫情爆發後台灣贈送日本口罩，安倍也數度公開致謝，今天台灣痛失一位重要老友。

柯文哲表示，所有信仰和平與民主的人們不分國籍、立場，都同感遺憾不捨，他譴責暴力。民主社會應該理性溝通，而非以傷害他人的方式宣洩不滿。

柯文哲晚間出席2022台北電影節國際新導演競賽頒獎典禮暨台北電影獎入圍酒會，原本不受訪，後來針對安倍遇刺一事發言。

柯文哲表示，安倍的離世是台日關係很大的損失，不過台日關係一向友好，安倍就算走了應該也不會有太大影響，他譴責暴力行為。（編輯：張銘坤）1110708