柯志恩動保政見遭指抄襲 陳其邁：感謝黃捷鍥而不捨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄28日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩提動保政見，遭議員黃捷指其中不少是自己過去召開公聽會時提及。對此市長陳其邁今天說，市府根據公聽會進行很多動保加強工作，感謝黃捷鍥而不捨。

柯志恩在26日國際狗狗日提出動保政策，表示將科學化增設寵物公園與活動區，進行寵物分布精確調查，以密度和交通進行規畫增設；訂立「民間推動設置寵物公園與活動區辦法」，以飼主和陪伴動物為主體，公私協力一起推動。

柯志恩也說，將參考動保團體指標，訂定「寵物友善空間設置標準要點」，提升寵物空間相關軟硬體的安全標準；也將增加動保預算，重視動保行政，從資源和人力上強化高雄動保的質與量。

柯志恩推出政見後，黃捷在臉書指出，看到時覺得很眼熟，是抄自已公聽會的內容，自己在召開公聽會後也與市府共同推動增設社區型寵物公園、訂定寵物公園設置辦法及友善設施要點，並逐年增加動保人力，努力完善寵物制度，認為柯志恩把自己當「智庫」、收割工作成果。

對於黃捷說法，柯志恩今天發文強調，自己的政策是借鏡台灣動物保護行政監督聯盟，並指出黃捷2021年召開公聽會時，找了3名學者、6個動保團體，黃捷僅負責主持，不該把學者專家、動保團體所提的動保政策納為己有。

高雄市長陳其邁今天出席活動被問及此事說，高雄不僅是人權城市，更是動物友善城市，根據公聽會專家建議，市府進行很多動保強化工作，相關局處都專責處理包含寵物公園、尊重生命等相關議題，「非常感謝黃捷，也肯定黃捷在動保議題鍥而不捨的關心」。

高雄市政府農業局新聞資料指出，陳其邁對動物保護議題非常重視，多次前往燕巢動物保護關愛園區關心浪浪，參加世界動物日、吹狗螺音樂生活節等年度動保活動，並提出尊重生命，強化動保各項政策，讓高雄不僅是人權城市，更是尊重生命的友善城市。

在寵物公園方面，除了現有2處寵物公園之外，已規畫設置5處寵物活動區；為強化動保案件辦理，市府也增加動檢員人力並強化相關辦案能力，成立府級協調會議、跨局處處理動保案件，並與動保團體合作，共同維護動物生命權。（編輯：黃世雅）1110828