找到興趣考取證照 新北3學生獲技職傑出獎

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穀保家商畢業生徐銘隆獲「技職傑出獎」，他說，求學期間，他取得33張國內外專業技能證照，也獲得13項國內外廚藝獎項，期許自己未來成為優異的主廚。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年3月22日

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）獲「技職傑出獎」的穀保家商畢業生柯安儒、徐銘隆與能仁家商學生林姵宇，徐銘隆更獲得33張國內外證照；新北市政府教育局說，只要放對位置，每個人都是學以致用的天才。

新北市穀保家商畢業生柯安儒、徐銘隆與能仁家商學生林姵宇，在教育部第18屆「技職之光」頒獎典禮上獲頒「技職傑出獎」，今天獲邀到市政會議分享榮耀，並與地方首長合影紀念。

教育局表示，柯安儒在國中時期一度迷惘，就讀餐飲科後，開始努力考取證照，累積7張丙級證照、3張乙級證照、1張PVQC（專業英文詞彙能力國際認證）的餐飲英文證照，展現其專業能力。

徐銘隆說，國中技藝教育課程讓他對餐飲產生興趣，進入穀保家商餐飲管理科建教合作班後，透過甄審入學考取國立澎湖科大餐旅管理系。求學期間，他取得33張國內外專業技能證照，也獲得13項國內外廚藝獎項，期許自己未來成為優異的主廚。

教育局表示，能仁家商學生林姵宇原本升學路並不順，就讀美容美髮菁英班後，重拾學習的興趣及潛能，看準美容產業的就業市場，已取得多張專業跨域證照，還要挑戰男子及美容乙級證照，盼望畢業後可以立即就業。

局長張明文在市政會議專題報告中表示，推動技職教育，堅持以學生為中心適性揚才，不但以職業試探教育為基礎，也推動在地就學，媒合高中與大學先修班辦理產業育才的產學專班，透過一貫化的技職人才培育，讓學生具備「務實致用」的能力。（編輯：陳清芳）1120322

能仁家商學生林姵宇獲「技職傑出獎」，她就讀美容美髮菁英班後，漸發掘技職潛質，重拾學習興趣及自信。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年3月22日