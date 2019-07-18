打造露國香蕉綠金傳奇 駐露技術團小兵立大功

（中央社記者溫貴香聖露西亞17日電）總統蔡英文今天在露國總理查士納陪同下視察香蕉出口集貨中心作業，兩人對合作打造「香蕉綠金傳奇」比讚，幕後推手是駐聖露西亞技術團長鄭仕隆領軍的5名成員，堪稱是規模最小的農技團小兵立大功。

總統「2019自由民主永續之旅」訪問加勒比海友邦最後一站聖露西亞（露國），當地時間下午4時，總統在露國總理查士納（Allen Chastanet）、農業部長約瑟夫（Ezechiel Joseph）陪同下視察香蕉出口集貨中心作業。

總統說，露國在過去1、2年都有天然災害，台灣農技團協助復原，露國過去5年香蕉出口是有史以來最高的，也是露國農產品出口最多的項目，更是露國重要的經濟產物，牽涉露國1、2萬人的生活。

查士納說這是「綠金」。總統也教查士納用中文說「讚」，同步比出「讚」的手勢。

到底是誰把短且小的香蕉變成「綠金」，幕後推手就是駐露國的技術團團長鄭仕隆所領軍的5位成員，連查士納都認證說很想收鄭仕隆當乾兒子；技術團成員具年紀偏低、學歷最高的特質，成員包括技師陳愛陵、吳宗憲等5人，也是在所有邦交國中駐外技術團歷史最年輕的技術團。

在這個人口16萬人、面積小於620平方公里的島國，約有2萬人種植香蕉，鄭仕隆說，只要發生颶風，蕉園幾乎全倒，在蕉園復健過程中，協助蕉農種植西瓜，讓蕉農有收入。

鄭仕隆說，露國當地乾溼不平均的環境，造成種植出來的香蕉長得比別的香蕉品種短小，短小的香蕉剛好符合出口至英國給學童午餐吃的飯後水果，一人一根的規格。

他說，在歐盟取消優惠之後，露國變得無法將香蕉出口到英國，必須取得全球優良農業規範（GGAP）許可才有辦法賣至英國，技術團協助蕉農取得全球優良農業規範許可。

他表示，英國因氣候冷無法種植香蕉，因此全年穩定向露國採購香蕉，台灣協助露國取得GGAP之後，露國農民把香蕉賣到加勒比海地區一箱東加勒比海幣17元，出口一箱可以賣到26元，當地種植香蕉的蕉農也從192位到目前有超過300位蕉農，出口香蕉至英國。

「技術團與蕉農們胼手胝足，才能達到這個很不容易的成果」鄭仕隆說，從台灣引進「台蕉二號」屬於比較矮的香蕉品種到露國種植，一旦發生颶風，倒幅的比例不會那麼高，也逐步改善香蕉面對氣候變遷的彈性。

再者，鄭仕隆說，一個香蕉園就有5、6名勞工，相當於一個家庭支撐著，而種香蕉可以每週採收、每週有收入，但一般蔬菜水果必須等個一季才有收入，這是露國喜歡香蕉且堅持香蕉生產的主要原因。

露國農業部長約瑟夫表示，透過兩國緊密的合作，2018年即使遭受熱帶風暴科克的影響，露國香蕉出口量仍是近5年內最高的，在台灣駐外技術團的協助下，為露國增加農村就業機會、穩定農民收益、促進農村經濟發展。（編輯：張均懋）1080718

總統蔡英文「2019自由民主永續之旅」訪問加勒比海友邦最後一站聖露西亞，在露國總理查士納（Allen Chastanet）陪同下視察香蕉出口集貨中心作業。圖為工作人員在檢查香蕉狀態。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月18日

駐聖露西亞技術團團長鄭仕隆說，從台灣引進「台蕉二號」屬於比較矮的香蕉品種到露國種植，一旦發生颶風倒幅的比例不會那麼高，也逐步改善香蕉面對氣候變遷的彈性。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月18日

總統蔡英文（前左3）17日（當地時間）在露國總理查士納（Allen Chastanet）（前右3）陪同下視察香蕉出口集貨中心作業，兩人對合作打造「香蕉綠金傳奇」比讚，幕後推手是駐聖露西亞技術團團長鄭仕隆（前左）領軍5名成員，堪稱是規模最小的農技團小兵立大功。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月18日