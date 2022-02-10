川普帶走白宮文件 傳國家檔案局要求司法部調查

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國前總統川普卸任時，擅自將10多箱白宮文件搬至佛州私人住宅，「華盛頓郵報」今天報導，負責保存總統文件的美國國家檔案局已要求司法部調查川普不當處理官方文件的行為。

法新社報導，過去幾週，有關川普不當處理官方文件的新消息逐一曝光，國家檔案局（National Archives）7日證實已從佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）追回川普離開華府時帶走的15箱文件。

這些文件包括北韓領導人金正恩寫給川普的信函，以及前總統歐巴馬（Barack Obama）在橢圓形辦公室（Oval Office）留給川普的一封信。

華郵援引兩名熟知內情的匿名消息人士的話報導，國家檔案局與司法部就此事進行了初步討論，目前還不清楚司法部是否會依要求採取行動。

國家檔案局追回這些文件後，引發外界質疑川普是否遵守1970年代「水門案」（Watergate）後制定的「總統文件法」（Presidential Records Act）。這項法令要求美國總統在任期結束後，必須將所有與工作相關的電子郵件、信函與文件移交給國家檔案局。

國家檔案局上週也證實，川普有撕毀工作文件的習慣。國家檔案局透露，部分文件遭川普撕毀後重新黏貼在一起，有部分甚至已被撕成碎片。「總統文件法」要求入主白宮者必須保留與公務相關的紀錄。

川普曾試圖阻止眾議院國會暴動調查委員會從國家檔案局取得白宮文件，但未成功。

國家檔案局或司法部皆未向法新社記者證實，國家檔案局是否要求司法部對川普不當處理白宮文件的行為進行調查。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110210