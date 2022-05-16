印尼重大車禍 遊覽車撞看板至少14死19傷

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（中央社泗水16日綜合外電報導）印尼東爪哇省（East Java）今晨發生重大車禍，警方表示，一輛載著國內遊客的巴士撞上廣告看板，造成至少14人死亡、19人受傷。

法新社報導，案發當時，這輛載著31名乘客、司機和一名工作人員的巴士，正行駛於連結惹班鎮（Mojokerto）和印尼第2大城泗水（Surabaya）的一條收費道路，車子撞上看板柱後翻覆。

當地官員黎德萬（Ridwan Mubarun）告訴印尼都會電視台（Metro TV），罹難者剛結束在中爪哇熱門度假勝地狄昂高原（Dieng Plateau）的週末假期，準備返家。

惹班警長羅費克（Rofiq Ripto Himawan）今天告訴記者：「有14人死亡，19人輕重傷。」當局還在調查事故原因。

東爪哇警方發言人迪曼托（Dirmanto）稍早告訴都會電視台：「這起事件肇因於人為疏失，駕駛過於疲勞。」

警方報告則指出，今天上午發生事故時，天氣和路況皆良好，駕駛生還但受傷送醫。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110516