前總統亞努科維奇涉偷渡 烏克蘭法院批准逮捕

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（中央社基輔19日綜合外電報導）根據烏克蘭檢察總長辦公室今天在Telegram上發布的聲明，基輔的法院已批准逮捕前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據聲明，亞努科維奇涉嫌安排讓人偷渡，非法越過烏克蘭邊境，基輔佩喬爾斯克地區法院（Pechersk District Court of Kyiv）選擇採取拘留這位前總統的措施。

聲明寫道：「2014年2月23日，亞努科維奇與（烏克蘭）國家安全人員及俄羅斯代表，在3架俄羅斯武裝部隊直升機的幫助下，在頓內茨克（Donetsk）地區的烏爾祖夫（Urzuf）郊區非法跨境並將至少20人運過邊境，送到俄羅斯的阿納帕（Anapa）。」

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目前不清楚亞努科維奇人在何處，但烏克蘭檢察總長辦公室今天表示，他已經逃到俄羅斯城市阿納帕。烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）3月曾引述媒體報導，指稱亞努科維奇人在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）。

亞努科維奇2010年到2014年擔任烏克蘭總統，但在獨立廣場（Maidan）抗議活動期間遭到罷黜。當時亞努科維奇拒絕烏克蘭-歐洲聯盟聯合協定（Ukrainian-European Association Agreement），引發抗議活動。這項協定將讓烏克蘭向歐盟靠攏，並與俄羅斯漸行漸遠。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110520