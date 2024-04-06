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越南首例人感染A/H9禽流感 住在家禽市場附近

2024/4/6 20:12（4/6 20:26 更新）
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越南衛生部6日通報當地首例A/H9禽流感患者。住在郊區或鄉下的越南民眾有在住家附近飼養家禽的習慣，圖為河內市郊一戶人家所飼養的雞群。中央社記者陳家倫河內攝 113年4月6日
越南衛生部6日通報當地首例A/H9禽流感患者。住在郊區或鄉下的越南民眾有在住家附近飼養家禽的習慣，圖為河內市郊一戶人家所飼養的雞群。中央社記者陳家倫河內攝 113年4月6日
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（中央社記者陳家倫河內6日專電）越南前江省一名37歲男子感染A/H9禽流感，這也是越南首例人感染A/H9禽流感病例。越媒報導指出，這名男子住在一個家禽市場附近。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，這名37歲的男性患者來自前江省（Tien Giang），因為發燒而在3月10日買藥吃。但隨著情況惡化，他在3月16日被送往醫院救治，診斷發現有嚴重病毒性肺炎。

檢測結果發現，男子罹患A型流感，病毒株的基因片段與A/H9流感相似，經胡志明市巴斯德（Pasteur）研究所確認這一結果，患者目前正在加護病房救治。

這名男子住在一個家禽市場附近，曾與這名患者密切接觸過的人都列入追蹤，但這些人沒有出現呼吸道感染跡象，且患者所住社區附近也沒有記錄到相關疫情。

A/H9流感是一種「禽傳人」的禽流感，但目前沒有證據顯示可以在人與人之間傳播。

越南衛生部表示，這名來自前江省的男性是越南首例A/H9禽流感患者。自2015年至2023年，西太平洋地區一共記錄到98起A/H9病例，其中2人死亡；這些確診病例有96例在中國，2例在柬埔寨。

另外，越南今年3月還有一名男子因為感染A/H5N1禽流感而死亡。（編輯：陳惠珍）1130406

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