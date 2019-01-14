台鐵列車長排班表寫罵人字眼 判賠1字5千元

（中央社記者陳朝福高雄14日電）台鐵列車長蔡姓男子涉在排班表上周姓同事簽名欄內書寫「幹」，遭對方提告妨害名譽民事求償精神慰撫金新台幣280萬元。高雄高分院審結，今天判處蔡男應賠償周男5000元定讞。

判決書指出，蔡男涉於民國106年6月間在台鐵屏東縣潮州鎮高雄車班派車室公布欄張貼的班表「A組工作班轉換表」，在周男的確認簽名欄位寫「幹」字，周男認定是針對他，因此提告請求精神慰撫金280萬元。

蔡男主張，沒有附加任何其他不雅用語或直接指涉文字，且筆跡潦草，難以一眼辨識出，他是對排班不滿抒發情緒，並非針對周男，沒有損害名譽，且刑事部分經法院判決無罪定讞。一般人閱覽至多僅認為無聊，不會對形象產生不利連結，應無貶抑評價或社會地位。

高雄高分院審結，合議庭法官認為，對人表示「幹」字，依日常生活經驗帶有侮辱、輕蔑意味，讓人難堪，同事看見也會質疑、議論，確實侵害名譽，判蔡男敗訴，但審酌兩造社會地位等，認為賠償5000元較合理。

此案刑事部分，一審原判處蔡男拘役10天、得易科罰金1萬元，但二審認為蔡男並無辱罵周男的動機，不構成公然侮辱罪，改判無罪確定。周男因此另提告請求民事賠償280萬元，蔡男判賠5000元提出上訴，全案高雄高分院駁回上訴定讞。（編輯：翁翠萍）1080114