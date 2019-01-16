台南女童疑遭虐死 生母等4人被逮

台南15日晚上驚傳一名1歲多的女童疑遭虐死，全身遍布大面積瘀青，警方已逮捕女童的未成年母親、母親的堂姐夫妻及李姓男友人，將依殺人罪嫌送辦。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年1月16日

（中央社記者張榮祥台南16日電）台南昨晚驚傳一名1歲多的女童疑遭虐死。女童被送到醫院時，已無呼吸心跳，全身遍布大面積瘀青，警方逮捕女童的未成年母親、母親的堂姐夫妻及李姓男友人，將依殺人罪嫌送辦。

台南市警局第五分局副分局長郭永益今天告訴中央社記者，一名1歲7個月大的女童，昨晚9時許被人送往台南市中西區的郭綜合醫院，到院時已無呼吸心跳，院方急救半小時後宣告死亡，女童身上遍布大面積的瘀青，疑遭虐死。

警方調查，這名女童由17歲未成年的薛姓母親照顧，同住在台南市北區開元路的公寓大樓內，薛姓母親的26歲薛姓堂姐、28歲的何姓堂姐夫、及以開計程車為業的李姓男子也都住在一起。

薛母供稱女童在家翻倒牛奶，一時氣憤才持木條毆打，後因發現女兒呼吸微弱，已近昏迷，薛母等屋內4名大人，才趕緊搭乘李男的計程車將女童送醫急救。薛母等4名大人坦承曾因女童不乖出手「管教」。

警方隨即逮捕薛母等4人，女童遺體送往台南市立殯儀館，等候台南地檢署檢察官驗屍，全案將依殺人罪嫌送辦，女童死因得等檢方相驗後才能確認。

女童疑遭虐死的事在網路傳開後，數十名民眾及10多輛汽機車，今天凌晨在第五分局外聚集，準備教訓薛母等人，警方數度驅離，人車才逐漸散去。1080116