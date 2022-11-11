高雄大寮街頭槍擊案 雙方涉案8人聲押獲准

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄11日電）高雄大寮街頭飛車追逐槍擊案，警方先在台東逮捕5名嫌犯，林姓和胡姓共犯不久後投案；警方另在鳳山逮捕傷者同夥葉姓男子並起出槍彈，雄檢將8人全數聲押獲准。

高雄大寮區8日清晨槍擊案，警方14小時內先在台東逮捕5名開槍涉案嫌犯，林男9日凌晨持6把槍投案，同天下午還有胡姓共犯也向警方投案；警方另在8日抓到傷者同夥葉男。統計雙方共8人涉案。

高雄地檢署複訊後，涉案8人對關鍵案情避重就輕，因此依8人涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪犯罪嫌疑重大，向高雄地方法院聲請羈押獲准，將持續向上擴大追查槍枝來源和衝突動機。

高雄大寮區台88線高架橋下大明街229巷前，8日清晨近4時發生槍響，2輛自小客車行駛間遭3輛車追逐開槍，造成2車侯姓、翁姓駕駛受傷，幸經醫治後生命跡象穩定。警方到場確認共有15個彈殼和彈殼，其中1輛遭槍擊車輛留有4個彈孔、另輛車則有11個彈孔。

高雄市政府警察局刑事警察大隊獲報後共組專案小組，在14小時內於台東縣大武分局境內，將逃逸的宋姓犯嫌等5人圍捕到案；另林男知悉同夥落網後，自知法網難逃，由律師陪同帶著2把長槍、4把手槍、1顆子顆，向林園分局專案小組投案。

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此外，專案小組8日晚間也循線在鳳山區尋獲案發當天車聚的其中一輛車，並在車上查獲2把長槍，86顆子彈，駕駛葉姓男子遭逮後供稱，當天是被通知支援受傷的侯男、翁男人馬，但並未開槍。

投案的林男向警方供稱，雙方是因先前有細故相約談判引爆衝突，自己當天搭車朝侯男、翁男車輛開槍掃射。但因在台東落網5人其中的沈姓男子也坦承自己有開槍，警方目前仍在比對相關跡證和證詞，釐清全案經過。（編輯：郭諭儒）1111111