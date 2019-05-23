東京奧運女子曲棍球 南北韓不組聯隊參賽

（中央社首爾23日綜合外電報導）在北韓未能合作情況下，官員今天表示，南韓將放棄和北韓合組女子曲棍球聯隊參加2020年東京奧運的計畫。

體育連結去年讓兩韓及朝鮮半島周遭外交關係快速解凍，但隨著有關北韓核武的更廣泛進程陷入僵局，前述進展再度停滯不前。

兩韓曾組成史上第一支聯合奧運隊伍，即女子冰上曲棍球聯隊，參加2018年在南韓舉行的冬季奧運會，儘管她們的5場比賽全部吞敗，但仍在媒體上造成轟動。

兩韓之後又組成幾支聯隊，參加2018年在印尼登場的亞運，今年2月同意組成籃球、柔道、曲棍球、划船等聯隊，參加2020年東京奧運。

但就在幾週後，北韓領導人金正恩和美國總統川普（Donald Trump）的河內峰會破局，主要是由於對解除制裁以及北韓願意放棄什麼作為回報立場分歧。

那導致南北韓關係陷入僵局，北韓沒有回應談判提議，或履行先前達成的協議。

國際奧會（IOC）規定，在團隊運動上，任何要參加東京奧運的聯隊，必須以單一隊伍形式取得參賽權。

意即任何一支女子聯隊，都必須參加國際曲棍球總會舉辦、於6月8日到16日在愛爾蘭舉行的女子曲棍球系列賽決賽。

提交參賽名單期限已屆，在北韓沒有回應情況下，南韓決定獨自參賽。（譯者：李晉緯/核稿：劉學源）1080523