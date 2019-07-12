張育成轟陽春砲 林子偉敲二壘安打帶1打點

（中央社記者楊啟芳台北12日綜合報導）克里夫蘭印地安人3A旅美選手張育成，今天3打數敲2支安打，包含一發陽春全壘打，還選到2次保送；波士頓紅襪3A的林子偉，4打數敲1支安打，為1分打點二壘安打。

印地安人3A對海盜3A的比賽，張育成先發打第2棒，擔任二壘手，後來移防游擊。1局下張育成選到保送上壘，第3局吞下三振，第6局再度選到保送。

雙方前6局都沒有攻下分數，直到7局上海盜3A靠著6次保送、2支安打，攻下5分；下個半局印地安人3A的摩洛夫（Max Moroff）轟出一發3分全壘打，追到3比5落後。

8局下張育成敲出陽春全壘打，再為球隊添1分，9局下也有二壘安打演出，不過終場印地安人3A還是以4比5落敗。總計張育成3打數敲出2支安打，包含一發陽春砲，為本季第4轟，選到2次保送，賽後打擊率來到2成50。

紅襪3A對藍鳥3A的比賽，林子偉先發打第2棒，擔任二壘手。第1局林子偉吞下三振，不過第3局在一壘有人時，敲出二壘安打，帶有1分打點，紅襪3A取得2比0領先；第5局林子偉擊出左外野飛球出局，第8局擊出三壘飛球出局。

藍鳥3A靠著8局上季黎涵（Patrick Kivlehan）轟出3分砲逆轉戰局，終場以5比4擊退紅襪3A。總計林子偉4打數敲出1支安打，包辦1分打點，目前打擊率2成50。（編輯：張芷瑄）1080712